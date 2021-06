A Autoridade do Canal de Suez (SCA, na sigla em inglês) e a empresa proprietária do Ever Given, o navio porta-contêineres que encalhou e bloqueou uma das rotas marítimas comerciais mais importantes do mundo no último mês de março, chegaram a um princípio de acordo, segundo informou a seguradora UK Club nesta quarta-feira.

"O UK Club tem o prazer de anunciar que, após extensas discussões com o comitê de negociação da Autoridade do Canal de Suez nas últimas semanas, um acordo de princípio foi alcançado entre as partes", declarou a seguradora da embarcação em nota.