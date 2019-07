A emissora de televisão ucraniana "112 Ukraine" decidiu nesta segunda-feira cancelar a exibição do documentário "Revelando a Ucrânia", do diretor americano Oliver Stone, que inclui no filme uma entrevista do presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois que o canal recebeu graves ameaças e sofreu um ataque de extremistas com lança-granadas.

A estreia na Ucrânia do documentário, que também contém uma entrevista com o político pró-Rússia Viktor Medvedchuk, amigo de Putin, gerou polêmica em alguns setores da sociedade, especialmente entre os radicais e o governo.