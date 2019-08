Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 14 ago 2019

O Canal do Panamá comemorou nesta quarta-feira a decisão dos Estados Unidos de adiar até dezembro a aplicação de tarifas sobre produtos importados da China.

"O atraso nos dá a possibilidade de começar bem o próximo ano fiscal, que tem início em outubro, e de terminar bem neste ano", afirmou o administrador do Canal do Panamá, Jorge Luis Quijano, em um encontro com jornalistas.