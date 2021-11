O deputado chileno e candidato presidencial do bloco de esquerda Aprovo Dignidade, Gabriel Boric. EFE/Arquivo

O deputado chileno e candidato presidencial do bloco de esquerda Aprovo Dignidade, Gabriel Boric, testou positivo para covid-19 nesta quarta-feira, a três semanas das eleições do dia 21 de novembro.

"Recebi recentemente o teste de PCR com um resultado positivo e estamos em contato com a equipe da Seremi (Secretaria Regional Ministerial da Saúde) para a rastreabilidade", disse Boric no Twitter.