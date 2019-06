Miguel Ángel Pichetto, líder do peronismo no Senado da Argentina e anunciado pelo presidente Mauricio Macri como pré-candidato à vice-presidência para as eleições de outubro, disse nesta terça-feira que se sente honrado pelo convite e que está convencido de que este é o caminho para fazer o país avançar nos próximos anos.

"Imediatamente disse que sim. Não houve qualquer tipo de dúvida. Se tivesse alguma, antes de mais nada, vale a coragem deste desafio impressionante que a Argentina tem de sair unida, convocando o povo argentino a um caminho de crescimento, esperança e expectativas de reconstrução humana, de união nacional", afirmou o peronista diante da imprensa no Senado.