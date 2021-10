Candidato derrotado nas eleições presidenciais do Equador, ocorridas neste ano, Yaku Pérez, durante um protesto contra o atual mandatário do país, Guillermo Lasso, em Quito, nesta terça-feira. EFE/ Santiago Fernandez

Candidato derrotado nas eleições presidenciais do Equador, ocorridas neste ano, Yaku Pérez afirmou nesta terça-feira que revelará documentos sobre o atual chefe de governo do país, Guillermo Lasso, e o uso de paraísos fiscais para ocultar dinheiro.

"Amanhã, faremos uma apresentação de documentos fresquinhos, do Panamá, que comprometem gravemente o senhor Lasso, que tem vínculos com paraísos fiscais, tanto no Panamá, como em Dakota do Sul (nos Estados Unidos)", disse o terceiro colocado no primeiro turno do pleito, em entrevista concedida em Quito.