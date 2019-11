Daniel Martínez, candidato da Frente Ampla (FA) à presidência do Uruguai, revelou nesta quinta-feira que, se eleito no segundo turno, nomeará o ex-mandatário José Mujica, como ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca.

O ex-governador de Montevidéu fez o anúncio durante uma entrevista coletiva concedida na capital do país, em que estava ao lado do próprio antigo presidente, da candidata à vice, Graciela Villar, e de Danilo Astori, atual ministro da Economia, que passaria para a pasta das Relações Exteriores.

"Todos sabemos como ele se portou como pessoa, o que foi sua trajetória pessoa e nestes governos da Frente Ampla", afirmou Martínez, ao se referir sobre Mujica, que já aceitou o convite.

O candidato da coalizão de esquerda que governa o Uruguai desde 2005 destacou a vocação e o compromisso do ex-presidente com o "desenvolvimento agropecuário", ao escolhê-lo para o novo gabinete.

Ex-guerrilheiro tupamaro, Mujica foi presidente de 2010 a 2015, e voltaria assim a liderar ministério em que foi titular de 2005 a 2008.

Daniel Martínez enfrentará no segundo turno Luis Lacalle Pou, candidato do Partido Nacional (PN), que já prometeu um governo de coalizão com as demais legendas de oposição, o Partido Colorado e o Cabildo Abierto. EFE

