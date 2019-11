O governista Daniel Martínez, candidato da Frente Ampla (FA) a presidente do Uruguai, reconheceu nesta quinta-feira a derrota para Luis Lacalle Pou, do Partido Nacional (PN), de ultra-direita.

"A evolução da contabilização dos votos não modifica a tendência. Por isso, saudamos o presidente eleito, @LuisLacallePou, com quem terei uma reunião amanhã. Agradeço de coração a quem confiou em nós com seu voto", escreveu no Twitter o postulante ao cargo.