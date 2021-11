O candidato chileno Gabriel Boric, um dos favoritos para as eleições presidenciais de 21 de novembro, detalhou nesta sexta-feira que contraiu covid-19 por contágio da variante delta do novo coronavírus.

"A Seremi de Saúde (autoridade sanitária) acaba de me comunicar que minha covid é de variante delta. Continuo em casa, cumprindo todos os protocolos. Muito obrigado e vamos continuar nos cuidando, que as mudanças no Chile precisam de todos nós", escreveu no Twitter o ex-líder estudantil de esquerda.