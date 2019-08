Os pré-candidatos à presidência da Argentina correm contra o tempo para tentar conseguir os votos necessários para as eleições primárias do próximo domingo, quando o país vai às urnas para decidir quem serão os representantes de cada partido no pleito de outubro.

Na reta final da campanha, os dois principais pré-candidatos, o presidente do país, Mauricio Macri, que quer a reeleição, e o peronista Alberto Fernández, cuja candidata a vice é a ex-presidente Cristina Kirchner, apostam todas as fichas em angariar mais apoio nos distritos de maior peso eleitoral.