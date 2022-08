A sustentabilidade ambiental será uma das prioridades estratégicas que o Uruguai incluirá na candidatura para organizar a Copa do Mundo de 2030, afirmaram nesta segunda-feira o ministro do Meio Ambiente do país, Adrián Peña, e o presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso.

Após uma reunião de trabalho realizada na Torre Executiva (sede do governo), ambos apontaram a importância de gerir a candidatura que o Uruguai compartilha com Argentina, Chile e Paraguai nesta perspectiva, bem como atingir a população com mensagens de conscientização ambiental através do futebol.