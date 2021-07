O Festival de Cannes inaugurou nesta terça-feira sua 74ª edição com uma imagem inusitada: a apresentação do atestado de vacinação ou de um teste negativo de covid-19 na entrada do Palais des Festivals.

Mostrar o celular para o segurança escanear os documentos é o gesto mais repetido na entrada do salão onde acontece a abertura oficial do evento esta noite.