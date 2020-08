A polícia das Ilhas Maurício prendeu nesta terça-feira o capitão e o imediato do navio que, em 25 de julho, encalhou na costa do país e derramou mais de 800 toneladas de petróleo, antes de se partir em dois, no fim de semana.

O MV Wakashio, de bandeira panamenha e que ia da China para o Brasil, tinha no comando o indiano Sunil Kumar Nandeshwar, e logo abaixo na hierarquia, Tilakara Ratna Suboda, cidadão do Sri Lanka. Ambos foram detidos por "colocar em risco uma navegação segura".