13 out 2021

EFE Washington 13 out 2021

O ator William Shatner, que interpretou o capitão Kirk na série de ficção científica "Jornada nas Estrelas", viajou nesta quarta-feira ao espaço a bordo do foguete New Sheppard, desenvolvido pela empresa Blue Origin, do multimilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Aos 90 anos, Shatner se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço. Junto a ele viajaram outras três pessoas: duas que pagaram para ir ao espaço - Chris Boshuizen, cofundador da empresa de nanosatélites Planet Labs, e Glen de Vries, cofundador de uma plataforma de pesquisa clínica -, e Audrey Powers, vice-presidente de Missões e Operações de Voo da Blue Origin.