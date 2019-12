A região metropolitana de Quito, capital do Equador, foi atingida neste domingo por um forte tremor de terra, de 4,2 graus na escala Richter, segundo informações preliminares, e as autoridades locais ainda não divulgaram dados sobre possíveis vítimas, danos e prejuízos.

O Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional publicou que o abalo aconteceu por volta de 3h56 local (5h56 de Brasília). O epicentro do fenômeno, segundo as informações dos especialistas, aconteceu a uma profundidade de 4,2 quilômetros.

O sistema integrado de atendimento à emergências do país divulgou ter recebido grande número de contatos, de pessoas que queriam saber o que acontecia, mas o serviço, no entanto, não relatou informações sobre vítimas ou danos materiais por causa do tremor.

Quito é atravessada por diversas falhas geológicas, que geram movimentos tectônicos. Além disso, a cidade fica em um planalto andino onde estão os vulcões Guagua Pichincha e Ruco Pichincha, que estão sem atividades há muitos anos.