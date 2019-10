A polícia do Equador e o indígenas que realizam protestos em várias partes do país contra medidas econômicas do governo e para pedir a eliminação dos subsídios aos combustíveis voltaram a protagonizar confrontos na capital, Quito, desde o início da manhã deste sábado, o que deixou novos feridos e bloqueou o tráfego em ruas do centro da cidade.

Desta vez, os distúrbios aconteceram em torno do parque El Arbolito, o espaço público tomado pelos milhares de membros da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) que chegaram a Quito nos últimos dias.