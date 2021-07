A última seção da cerca metálica colocada em torno do Capitólio dos Estados Unidos - a sede do Congresso do país - começou a ser retirada nesta sexta-feira, seis meses depois da invasão que teve saldo de cinco mortos e testou a democracia da maior potência do mundo.

Em meio a grande expectativa e diante de várias câmeras, hoje um integrante da Polícia do Capitólio retirou de uma das cercas uma placa que advertia que se tratava de uma área fechada e que a decisão de isolar o local era do Conselho de Administração da Polícia do Capitólio.