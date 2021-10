O líder da oposição venezuelana Henrique Capriles convocou seus compatriotas nesta quinta-feira, no início da campanha eleitoral para as eleições locais e regionais, a votarem no próximo dia 21 de novembro "contra o desastre" que ele considera o governo do presidente Nicolás Maduro.

"Nós, venezuelanos, temos que nos expressar contra o desastre de Maduro e os incompetentes que o acompanham", escreveu Capriles em sua conta no Twitter.