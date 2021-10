O líder opositor venezuelano Henrique Capriles afirmou nesta quarta-feira que o governo de Nicolás Maduro decidiu suspender o diálogo com a oposição, realizado no México, usando como uma "desculpa" a extradição do empresário Alex Saab - suposto testa de ferro do presidente - para os Estados Unidos, onde será julgado por lavagem de dinheiro.

"Parece que essa é a desculpa, aparentemente, para não querer avançar em uma solução para a crise do país. Todos os aliados de Maduro disseram que concordam com um processo de negociação com toda a comunidade internacional", disse Capriles em entrevista coletiva.