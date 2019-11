Um exemplar do caranguejo da neve foi leiloado nesta quinta-feira no Japão pelo valor recorde de 5 milhões de ienes (cerca de R$ 184 mil), no primeiro leilão da temporada no porto de Tottori, no oeste do país.

O caranguejo, de 1,24 kg e concha de 14,6 cm, foi capturado após o início da temporada de pesca na região à meia-noite de terça-feira e adquirido pela empresa local de comércio de caranguejos, Kanemasa Hamashita Shoten, de acordo com dados fornecidos pelas autoridades locais.