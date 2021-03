Em meio à profunda crise política vivida pela Bolívia, o ex-presidente Evo Morales foi recebido nesta quinta-feira com vaias, e a caravana em que estava na cidade de Monteagudo, no departamento (estado) de Chuquisaca, foi alvo de uma ovada por parte de um grupo de manifestantes.

Na saída do aeroporto Apiaguaiki Tumpa, a caravana foi atacada por pessoas que estavam com faixas e cartazes com mensagens de repúdio à presença do ex-presidente.