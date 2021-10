28 out 2021

EFE Villa Comaltitlán (México) 28 out 2021

A caravana de migrantes, em maioria do Haiti e outros países da América Central, que se dirige para a Cidade do México e o norte do país, aumentou de número e avançou mais 20 quilômetros, segundo relataram ativistas nesta quinta-feira.

O grupo de estrangeiros, o quinto neste ano que percorre o México - os quatro anteriores foram dispersos em setembro pelas autoridades locais -, partiu da cidade de Villa Comaltitlán ainda durante a madrugada de hoje.