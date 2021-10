26 out 2021

EFE Cidade do México 26 out 2021

A caravana formada por milhares de migrantes que partiu há três dias da cidade fronteiriça de Tapachula, no estado de Chiapas, com destino à capital do México, está avançando nesta segunda-feira lentamente em direção à cidade de Huixtla.

Este êxodo migratório, formado por cerca de 4 mil pessoas, é a quinta caravana que tenta deixar Chiapas nos últimos meses.