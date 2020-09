A guarda costeira japonesa resgata um tripulante filipino do cargueiro naufragado Gulf Livestock 1, a 185 km da ilha Amami-Oshima. EFE/JAPAN COAST GUARD 10TH REGIONAL COAST GUARD HEADQUARTERS

A Guarda Costeira do Japão realiza, nesta quinta-feira, buscas nas águas do Pacífico, perto da remota ilha de Amami Oshima, por mais de 40 tripulantes de um navio cargueiro que afundou por causa do tufão Maysak que atingiu a região.

Segundo a emissora estatal japonesa "NHK", dos 43 tripulantes do cargueiro "Gulf Livestock1", de bandeira panamenha e com 5,8 mil cabeças de gado, apenas um deles, de nacionalidade filipina, foi resgatado até o momento.