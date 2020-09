O balneário de Cancún, no estado de Quintana Roo (México) nesta segunda-feira.EFE/ Alonso Cupul

O balneário de Cancún, no estado de Quintana Roo (México) nesta segunda-feira.EFE/ Alonso Cupul

O balneário de Cancún, no estado de Quintana Roo (México) nesta segunda-feira.EFE/ Alonso Cupul

O balneário de Cancún, no estado de Quintana Roo (México) nesta segunda-feira.EFE/ Alonso Cupul

As praias e espaços públicos do Caribe mexicano foram reabertos aos visitantes nesta segunda-feira, depois que o risco de infecção pelo coronavírus no estado de Quintana Roo foi reduzido de alto para médio.

A mudança do semáforo de risco Covid-19 na área, de laranja para amarelo, significou a abertura gradual de parques, áreas desportivas e praias, que estavam fechados desde 13 de março, quando a pandemia foi declarada.