O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro, foi reeleito para o cargo na Câmara do Rio de Janeiro, de acordo com os resultados oficiais das eleições municipais deste domingo, mas com votação muito inferior ao do último pleito, em 2016.

Desta vez, Carlos foi o segundo candidato mais votado, com 71.000 votos, atrás de Tarcisio Motta (PSOL), que recebeu 86.237. Há quatro anos, porém, o filho "02" de Bolsonaro obteve 106.657 e terminou a apuração como líder.