O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, disse nesta sexta-feira, em Madri, que o Brasil "não pode esperar" por um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, que ficou travado em duas décadas de negociações.

"Analisando os números do comércio exterior brasileiro em 2021, o Brasil exportou mais para a Ásia, sem incluir Japão e China, do que para a União Europeia", disse França em entrevista à Agência Efe na sede da Casa de América, no final de sua viagem à Espanha, que ele descreveu como "muito bem sucedida".