O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, iniciou nesta quarta-feira, em Madri, uma visita de trabalho à Espanha, durante a qual promoverá as relações econômicas, comerciais e culturais do Brasil com o país europeu.

Uma das reuniões previstas na agenda será com o chanceler espanhol, José Manuel Albares, informou o Itamaraty no Twitter.