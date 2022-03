O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, manifestou nesta terça-feira, em Lisboa, sua preocupação com "o caráter seletivo" das sanções aplicadas à Rússia no contexto da guerra na Ucrânia e, em particular, com o fato de que os Estados Unidos estão considerando importar petróleo da Venezuela.

"Expulsam o Banco Central da Rússia do Banco de Compensações Internacionais (BIS), mas mantêm dentro do BIS uma câmara de compensação que permite o pagamento da energia que é fornecida pela Rússia à Europa", disse França.