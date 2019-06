O carro do jogador espanhol José Antonio Reyes, morto no último sábado junto com um primo em um acidente de trânsito, trafegava a mais de 220 quilômetros por hora no momento da batida, como confirmou a Guarda Civil de Trânsito.

Fontes da Guarda explicaram à Agência Efe que não é possível, ao menos por enquanto, determinar a velocidade exata do veículo, apenas que era superior a 220 km/h em um trecho cuja velocidade máxima permitida é de 120 km/h.