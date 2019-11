Uma carta com conteúdo sobre a chamada "Teoria de Tudo", escrita por Albert Einstein para o antigo assistente, o matemático Ernst Gabor Strauss, será leiloada pelo preço inicial de US$ 20 mil (R$ 85,2 mil), em Jerusalém, em Israel, informou nesta quinta-feira a casa Kedem Auction House.

O documento, escrito em alemão, em junho de 1950, o físico aborda detalhes complexos da "teoria do campo unificado", em que trabalhou nas últimas três décadas da vida e que consistia em unificar todas as normais fundamentais que regem a natureza, em um marco teórico, que não conseguiu desenvolver completamente.

Einstein faz na carta uma longa dissertação científica com equações para responder as críticas de Strauss, que entre 1944 e 1948 foi seu auxiliar no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos.

"Me alegra que esteja trabalhando tão duro na questão da compatibilidade. Mas, não acho que suas preocupações estejam justificadas. Gostaria de formular a prova para que suas cartas sejam levadas em conta", argumenta o físico.

O documento foi adquirido há alguns meses pela Kedem Auction House, que a colocará a venda para próxima terça-feira.

Um representante da casa de leilões israelense não quis revelar à Agência Efe a origem da carta, e nem quem a vendeu.