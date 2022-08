Em meio à escalada da divisão política nos Estados Unidos envolvendo o retorno do ex-presidente Donald Trump aos holofotes, a Casa Branca anunciou nesta sexta-feira uma conferência a ser realizada em setembro para "combater os efeitos corrosivos da violência alimentada pelo ódio" sobre a democracia e a segurança pública do país.

Em um comunicado, a porta-voz presidencial Karine Jean-Pierre apresentou o evento United We Stand, que acontecerá em 15 de setembro, com o presidente Joe Biden como anfitrião, com o objetivo principal de "abordar o ódio e a divisão" que o país está vivenciando.