A Casa Branca manifestou preocupação nesta segunda-feira com o golpe militar ocorrido no Sudão e cobrou a "libertação imediata" do primeiro ministro do país, Abdalla Hamdok, de integrantes do gabinete de governo, além de representantes da sociedade civil que foram presas ao longo do dia.

"Os Estados Unidos estão profundamente alarmados pelas informações sobre a tomada de controle militar do governo de transição", afirmou a porta-voz adjunta da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em declarações dadas a bordo do avião presidencial, que voava em direção a Nova Jersey.