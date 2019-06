O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, visitará Washington em 20 de junho para se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma semana antes da realização da cúpula do Grupo dos Vinte (G20) em Osaka, no Japão, confirmou nesta sexta-feira a Casa Branca.

O encontro de Trudeau e Trump terá como eixo principal o novo Tratado de Livre-Comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá (T-MEC), ainda pendente de ratificação nos congressos dos três países.