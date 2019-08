O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira em Biarritz, cidade francesa que sediou a cúpula do G7, que sua esposa, Melania Trump, conheceu o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, mas a informação foi desmentida posteriormente pela Casa Branca.

A porta-voz do governo americano, Stephanie Grisham, disse em comunicado que o presidente conversa com a primeira-dama sobre muitos assuntos, inclusive sobre a relação com Kim, mas esclareceu que Melania não conheceu Kim.