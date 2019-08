A Casa Branca divulgou nesta quinta-feira a agenda de reuniões bilaterais que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá durante a cúpula do G7, que será realizada de amanhã a segunda-feira na cidade de Biarritz, na França.

Trump se encontrará com os primeiros-ministros do Reino Unido, Boris Johnson, do Japão, Shinzo Abe, e da Índia, Narendra Modi. A programação também prevê reuniões com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, com quem o presidente americano discutirá como acelerar o crescimento econômico global.