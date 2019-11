A Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, e o Capitólio, que serve como centro legislativo do país, foram interditados temporariamente nesta terça-feira, devido a entrada de um avião no espaço aéreo restrito de Washington.

De acordo com a imprensa local, o fechamento dos prédios aconteceu devido a impossibilidade de se comunicar com a aeronave. Minutos depois, no entanto, o alerta foi retirado e foi possível retomar a atividade normal.

O anúncio das interdições aconteceu por volta de 8h30 local (9h30 de Brasília). Tanto Casa Branca, como o Capitólio, fecharam as portas por aproximadamente 35 minutos.

Por causa da violação do espaço aéreo restrito da capital dos EUA, funcionários de segurança entraram em reunião de emergência, para avaliar a situação e também deslocar aviões militares para a área, o que é parte do protocolo de atuação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava na Casa Branca no momento do fechamento, já que havia previsão de participação no tradicional ato do indulto, em razão do Dia de Ação de Graças, que será nesta quinta-feira.