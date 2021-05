O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "comprometido" com a proteção do direito ao aborto no país, originado de uma decisão de 1973 da Suprema Corte e que corre riscos devido à atual maioria conservadora do tribunal.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, explicou nesta segunda-feira que, independentemente da decisão adotada pelo Supremo, o mandatário tem o compromisso de blindar o caso Roe contra Wade, cuja resolução concedeu o direito ao aborto em 1973.