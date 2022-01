A Casa Branca afirmou nesta sexta-feira que continua sem notar "sinais" de que a Rússia esteja no processo de reduzir as tensões em torno da Ucrânia, motivo pelo qual insistiu que a diplomacia só pode ocorrer no contexto de uma desescalada.

A declaração foi feita por uma das porta-vozes da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, ao falar com a imprensa dentro do avião presidencial quando o presidente dos EUA, Joe Biden, viajou para a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nesta sexta-feira.