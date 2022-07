A Casa Branca disse nesta sexta-feira que não está completando o muro que Donald Trump quis construir na fronteira com o México quando presidiu os Estados Unidos, e alegou que está apenas fazendo reparos em um trecho de cerca que fica no estado do Arizona e que está com partes abertas.

"Não estamos terminando o muro. Estamos consertando a bagunça deixada pela tentativa fracassada da administração anterior de construir um muro", disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em sua entrevista coletiva diária.