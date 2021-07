A assessora presidencial dos Estados Unidos para a mudança climática, Gina McCarthy, pediu nesta terça-feira um maior compromisso do Partido Republicano para combater a crise climática através dos recursos do plano de infraestrutura, que está estagnado no Congresso devido à recusa de parte dos republicanos.

Em entrevista à Agência Efe, McCarthy explicou que o plano de infraestructura, avaliado em US$ 1,2 bilhões,é o instrumento para proteger a população dos EUA de secas, incêndios e furacões, entre outras catástrofes naturais que ocorrem nos Estados Unidos nesta época do ano.