A casa do autor o ataque que deixou mortos quatro agentes do setor administrativo das forças de segurança francesas, realizado na sede da polícia de Paris, foi alvo de operação de busca nesta quinta-feira, conforme divulgou o promotor da capital Rémy Heitz.

O responsável pela ação é outro funcionário da corporação, mas que não era um policial, era um homem, com 45 anos idade, que acabou sendo baleado e morreu. De acordo com o ministro do Interior, Christophe Castaner, as primeiras investigações apontam que se trata de uma pessoa que nunca apresentou comportamento suspeito.