A Casa Real da Espanha finalmente confirmou nesta segunda-feira o paradeiro do rei emérito Juan Carlos I, revelando que o monarca desembarcou nos Emirados Árabes Unidos no último dia 3, e, desde então, permanece no país.

Em um breve comunicado, a Casa Real afirma que "Sua Majestade, o Rei Juan Carlos, indicou à Casa de Sua Majestade o Rei para comunicar que em 3 de agosto se mudou para os Emirados Árabes Unidos, onde permanece até hoje".