O vice-presidente do governo espanhol, Pablo Iglesias, está em quarentena por suspeita de Covid-19, após a ministra da Igualdade, Irene Montero, com quem ele é casado, ter testado positivo.

Ainda hoje, serão realizados exames em outros integrantes do governo da Espanha. Os resultados serão divulgados nesta quinta-feira, segundo a presidência.

Segundo a Casa Real, os reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, também foram submetidos nesta quinta-feira ao teste de coronavírus como medida de precaução sugerida pelas autoridades de saúde. Os diagnósticos serão comunicados publicamente.

O Conselho de Ministros realizará nesta quinta-feira uma reunião extraordinária para aprovar medidas especiais para lidar com as consequências econômicas da expansão do coronavírus.

A reunião só contará com a presença dos integrantes do governo necessários para essa aprovação. O presidente do governo, Pedro Sánchez, concederá uma entrevista coletiva ao término da reunião, mas as perguntas dos jornalistas serão feitas a distância. EFE

nac-rcf/vnm