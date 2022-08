O volante brasileiro Casemiro concedeu nesta quinta-feira a primeira entrevista coletiva como jogador do Manchester United e garantiu estar realizando um sonho ao "jogar na Premier", em referência à liga que organiza o Campeonato Inglês.

"Me sinto como se tivesse 20 ou 18 anos. Estou ansioso por começar e emocionado por estar entre meus companheiros, jogando no estádio", disse o ex-São Paulo, em referência a Old Trafford, em entrevista aos meios dos Diabos Vermelhos.