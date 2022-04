O volante brasileiro Casemiro não treinou nesta terça-feira com os companheiros do Real Madrid e ficará fora do jogo de amanhã com o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, por causa de problemas musculares.

Hoje, o técnico italiano Carlo Ancelotti comandou a última atividade antes da partida que acontecerá no estádio El Sadar e não pode contar com o titular da seleção pentacampeã mundial.