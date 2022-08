O volante brasileiro Casemiro não concluiu as atividades desta sexta-feira no centro de treinamentos do Real Madrid, em que iniciou sorridente, mas em que acabou deixando o gramado após parte do aquecimento, no dia que deve marcar a despedida dos companheiros, antes da ida para o Manchester United.

O ex-São Paulo vive as últimas horas como jogador do detentor do título da Liga dos Campeões, restando apenas a confirmação do acordo entre 'Merengues' e Diabos Vermelhos pela transferência, estimada em, pelo menos, 60 milhões de euros (R$ 314 milhões).