O caso do lateral-direito Byron Castillo terá um novo capítulo nesta quinta-feira, em Zurique, na Suíça, com a audiência de recurso, na qual o Chile insistirá na acusação contra o jogador da seleção equatoriana, procurando uma sanção que permita ficar com a vaga do Equador na Copa do Mundo de 2022.

O Comitê de Apelações da Fifa vai rever em segunda instância a decisão emitida em junho pelo Comitê Disciplinar, que rejeitou a denúncia do Chile de suposta escalação irregular do Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas devido a uma suposta utilização de documentos falsos por Castillo para ser registrado como equatoriano.