A Marinha dos Estados Unidos enviou um navio-hospital a Nova York para aumentar a capacidade de tratamento de pacientes com coronavírus no estado, onde mais de 1 mil novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas.

O navio, o USNS Comfort, tem cerca de 1 mil leitos e atracará em Nova York por decisão do presidente americano Donald Trump, conforme anunciou o governador do estado, Andrew Cuomo, após uma conversa entre ambos.

O número de casos confirmados no estado é de 2.383, 1.008 a mais do que no dia anterior, com a maioria deles (1.339) concentrada na cidade de Nova York.