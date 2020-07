Suíça implementa lei compulsória da uso de máscaras dentro de transporte público para tentar conter o avanço no número de contágios pelo novo coronavírus no país. EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI

O número de casos do novo coronavírus confirmados nesta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo totaliza 11,3 milhões, e quatro dos dez países com mais infecções estão na América Latina (Brasil, Peru, Chile e México).

Já o número de mortes por Covid-19 no planeta subiu para 531.806, quase metade deles no continente americano.

As infecções diárias continuam aumentando e já ultrapassaram os recordes de mais de 200 mil contágios em 24 horas durante o último final de semana, indicando que a doença ainda não atingiu seu pico, com um aumento acentuado de infecções no país mais afetado, os Estados Unidos (2,8 milhões de casos e 130 mil mortes).

O Brasil é o segundo país mais afetado do planeta, com 1,5 milhão de infecções e 64 mil mortes, seguido, nesta ordem, pela Índia, Rússia, Peru, Chile, Reino Unido, México e Espanha.

Por outro lado, a porcentagem de pacientes recuperados segue aumentando, que agora é de cerca de 60% do total, com mais de 6,5 milhões de pessoas.

A porcentagem total de pacientes em estado grave ou crítico também foi reduzida, atualmente 1% dos casos ativos. EFE

